Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di “Marte Sport Live”, trasmissione in onda su Radio Marte:

“In tre giorni il Napoli ha provato e cambiato un nuovo modo di giocare, ci sta che i risultati non si vedano da subito. I soli 9 tiri verso la porta di Gollini un po’ preoccupano, considerando i 30 fatti con lo Spezia. È stato strano vedere Gattuso fare esperimenti in una semifinale di Coppa Italia, giocare a 4 a centrocampo ha fatto sì che gli esterni avversari venissero bloccati, temeva le loro percussioni offensive. Il modulo perfetto per questa squadra resta il 4-3-3. L’aria nello spogliatoio? I giocatori quando sentono certe voci non sono mai tranquilli e questo fattore ha certamente inciso sull’andamento del match”.