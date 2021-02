Oscar Magoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

”Ieri ho sbagliato clamorosamente il pronostico. Non mi sarei mai aspettato uno zero a zero tra Napoli e Atalanta. È importante che ci sia più calma. Tutte queste tensioni attorno al mister portano solo effetti negativi anche nelle scelte. I tifosi ricordano ancora il calcio di Sarri, ma ora bisogna voltare pagina. Bisogna dare fiducia a Gattuso”.