KKN – Salvione: “La posizione di Gattuso non è stabile”

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio kiss Kiss Napoli della situazione che si è creata in questi giorni in casa Napoli: “La posizione di Gattuso non è stabile, ma con buoni risultati potrà restare sulla panchina degli azzurri. Anche se il calendario prospetta, in questo mese, partite difficili e tutte a pochissima distanza di tempo”. Il giornalista ha voluto parlare anche dei moduli utilizzati da Gattuso: “Il Napoli ha vari schemi a cui affidarsi. Infatti, gli azzurri, hanno provato all’inizio il 4-2-3-1 che se comincerà a funzionare, grazia anche al rientro dei top player, diventerà il modulo principale“