KKN, De Maggio difende Gattuso: “Atalanta ne ha dati tre al Milan, se non abbiamo preso goal..”

In soccorso di mister Gattuso arrivano le parole di Valter de Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, che in diretta sostiene:

“L’Atalanta è andata in casa del Milan, primo in classifica in Serie A, e gli ha rifilato tre palloni senza alcun problema. Avrebbero potuti segnarne altri due o tre a San Siro contro Donnarumma & co, è stato solo un caso se non sia finito con un passivo peggiore”.

“Cosa vuol dire? Vuol significare che è indubbio lo stato di crisi del Napoli, ma va riconosciuta l’intelligenza e la bravura di Gattuso che, almeno, è riuscito a non prendere goal da chi, due settimane fa, si è imposto contro i primi in classfica”