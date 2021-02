KKN – Budel: “La squadra ha bisogno del suo capitano. Contro il Genoa sarà una partita ostica”

Alessandro Budel, ex giocatore e commentatore di DAZN, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della situazione molto difficile di Lorenzo Insigne: “Il momento per Insigne è difficile, lo capisco, ma può uscirne con prestazioni anche migliori. Infatti, in questo momento, la squadra ha bisogno del suo capitano“. L’ex giocatore ha parlato anche della partita di sabato e del calendario che aspetta gli azzurri: “Si entra in un mese ricco di impegni e importantissimo per le sorti del Napoli che dovrà essere preparato. Contro il Genoa sarà una partita ostica visto che i rossoblù sono forse la squadra attualmente più in forma del campionato“