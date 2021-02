Iuliano: “I calciatori del Napoli giocano impauriti, il clima teso non aiuta”

Mark Iuliano, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio sul momento difficile del Napoli:

“Il problema sono le tante partite ravvicinate. Se ci facciamo caso anche le altre big di A perdono di brillantezza. Nel caso del Napoli però anche l’aria tesa del momento non sta aiutando i calciatori, che sembravano impauriti ieri tant’è che si sono soltanto chiusi in difesa, avendo quasi paura di giocare. In questo momento mancano calciatori che fanno da tramiti tra tecnico e società, cercando di rendere il clima più disteso”.