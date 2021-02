Inter, la dirigenza studia il post Handanovic: in lista anche Meret

In casa Inter è stata riaperta la questione portiere dopo l’errore di Handanovic contro la Juventus in Coppa Italia. Per la dirigenza non era una priorità, ma le prestazioni di Samir – anche capitano della squadra – hanno spinto Marotta e Ausilio a valutare la questione e a guardarsi intorno. In cima alla lista c’è Musso, con l’Udinese si prosegue anche per De Paul e questo potrebbe favorire la doppietta. Segue Cragno del Cagliari, con quest’ultimo si dovrà parlare nuovamente anche di Nainggolan. Più dietro Silvestri del Verona e Meret del Napoli. Lo riporta Tuttosport.