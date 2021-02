Lo Spezia sta per cambiare gestione. Infatti, come riporta Il Secolo XIX, gli spezzini diranno addio all’attuale, ma fra pochissimo ex, presidente Volpi. Secondo il quotidiano la cifra del pacchetto societario si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il club dovrebbe finire nelle mani di un fondo americano con la tifoseria delusa dal comportamento dell’attuale patron.