Il giornalista Nicolò Schira, tramite il proprio profilo Twitter, ha fatto sapere che l’ex Napoli Jorginho è in trattativa con il Chelsea per prolungare il suo contratto con i Blues fino al 2025:

#Chelsea have opened talks with #Jorginho‘s agent to extend the contract of the regista until 2025. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 2, 2021