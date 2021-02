Canale 21 – Nela: “Il risultato della partita di ieri è ottimo, il discorso qualificazione è ancora aperto”

Sebino Nela, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 21 della situazione attuale in casa Napoli. Infatti, l’ex calciatore, ha parlato della partita di ieri: “Il risultato della partita di ieri è ottimo, il discorso qualificazione è ancora aperto. Serviva solamente equilibrio alla squadra con i bergamaschi che dovevano avere paura del Napoli visto il risultato dell’andata”. Nela ha parlato anche del calendario, ricco di impegni, degli azzurri: “Sono tantissime partite e importantissime che gli azzurri non possono permettersi di sbagliare. L’importante è vincere ed il Napoli lo deve dimostrare già dalla partita di sabato a Genova”