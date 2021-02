Shomurodov è a rischio per la partita contro il Napoli. Infatti, come riportato da Calciomercato.com, l’uzbeko non si è allenato con la squadra. Il pupillo di Ballardini è stato vittima di un affaticamento muscolare che potrebbe metterlo KO per la partita contro gli azzurri. Le condizioni dell’attaccante saranno valutate domani visto che, come detto da Calciomercato.com, non si conosce ancora l’entità del problema.