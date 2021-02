Atalanta esperimento fallito, sabato a Genova con tante novità: la formazione secondo Sky

Dopo l’esperimento (mal riuscito) con il 4-3-3, Gattuso tornerà a schierare in campo i suoi dopo poco più di quarantotto ore, contro il Genoa.

Sabato sera, alle 20.45, gli azzurri faranno visita al club dell’ex Pandev e del conterraneo Criscito.

Secondo quanto riportato da Sky Sport in questi istanti, i partenopei dovrebbero tornare al consueto centrocampo a tre con l’affiancamento dal primo minuti di Zielinski ed Elmas al centrale Demme.

In attacco, considerate le pessime condizioni di Mertens ed Osimhen, il tecnico calabrese sembrerebbe affidarsi al ritorno di Petagna dal primo minuto, assistitito dagli infaticabili Insigne e Lozano.

Ospina; Di lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.