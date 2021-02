Nella stagione 2010/2011 Gasperini era al primo posto in cima alle preferenze di Aurelio De Laurentiis. Il presidente voleva portarlo a Napoli come sostituto di Mazzarri, il cui contratto era in scadenza.

L’edizione odierna de Il Mattino ricorda l’episodio che poteva portare Gasperini a Napoli: “Mazzarri aspirò di finire alla Juventus e non successe più nulla. Non ci ho mai creduto che potesse succedere. Queste sono le parole di Gasperini che poi andò all’Inter e non si trattò di un matrimonio felice. Sarebbe stato l’erede perfetto di Mazzarri: entrambi sostenitori del 3-5-2, modulo interpretato con forza grinta e contropiede”.