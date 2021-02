GdS – Gattuso non vuole correre rischi con Osimhen

Victor Osimhen ancora non sembra essere in condizione per partire titolare dal primo minuto. L’attaccante nigeriano deve ancora recuperare totalmente dall’infortunio e rimettersi in condizione per tornare tra l’undici titolare.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gattuso non vuole rischiare Osimhen soprattutto dopo l’episodio di Dries Mertens costretto ad un nuovo stop. L’attaccante nigeriano ha giocato nei minuti finali, contro lo Spezia, senza convincere particolarmente l’allenatore.