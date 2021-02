GdS: “De Laurentiis ha preferito il silenzio per non destabilizzare il gruppo”

De Laurentiis non si è espresso sulle ultime dichiarazioni di Gattuso e nemmeno sulla questione del possibile cambio allenatore. Il presidente avrebbe scelto la via del silenzio per non destabilizzare ulteriormente la squadra.

Ecco quanto affermato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il presidente dopo aver confermato piena fiducia a Gattuso ha preferito non destabilizzare la serenità della squadra alla vigilia di partite importanti e determinanti per il futuro di Gattuso e di alcuni giocatori. Dalla sua abitazione romana segue l’evolversi della situazione del momento ed è in continuo contatto con Giuntoli”.