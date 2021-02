Dries Mertens è stato vittima di un brutto episodio al suo rientro in Belgio. Il calciatore era tornato nella terra d’origine per sottoporsi ad un ulteriore ciclo di terapie alla caviglia che non gli sta dando tregua.

Secondo il quotidiano belga “Het Laatste Nieuws“, Dries Mertens sarebbe stato coinvolto in un incidente aereo al suo arrivo in Belgio sabato scorso. Il velivolo privato noleggiato da Mertens è uscito fuori pista, spavento per l’attaccante belga ma nessun ferito.