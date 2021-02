Da Bergamo: “L’Atalanta cerca la finale di Coppa Italia, ma prima bisogna superare il Napoli”

Questa sarà allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la semifinale di andata di Coppa Italia tra Napoli ed Atalanta. La squadra di Gasperini reduce dalla sconfitta contro la Lazio in campionato, vorrà riscattarsi contro il Napoli.

Come affermato dal Corriere di Bergamo, gli orobici arrivati a questo punto vorranno strappare il pass per la finale e chiudere la stagione magari con un trofeo a coronazione del grande lavoro svolto in questi anni.

L’ostacolo da superare è il Napoli in un ambiente ostile, dove Gattuso riuscì a dare una lezione per ben 4 reti a 1 proprio alla squadra di Gasperini. Il match di staserà è vista anche come un’opportunità per riscattarsi dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio,