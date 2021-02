Tuttosport: “Adl-Gattuso, decisa la data per parlare del rinnovo”

De Laurentiis ha fatto finta di nulla dopo il garbato sfogo di Gattuso nel post Napoli-Parma. Probabilmente avrà deciso di soprassedere, perché avrà capito che il suo sfogo per la sconfitta di Verona sia stato affidato a orecchie sbagliate.

Passata l’ ira, De Laurentiis si è ricordato di tutto questo e ha voluto ricaricare il gruppo andando due volte in ritiro: e sono arrivate le vittorie contro Spezia e Parma. Del contratto con Gattuso si riparlerà a fine stagione, anche se la crisi costringerà pure il Napoli a rivedere le spese. Forse sarà per questa ragione che l’ idea del presidente sarebbe di creare in futuro una squadra giovane, guidata da un tecnico emergente, magari Italiano (dopo il match con lo Spezia era andato a fargli i complimenti nello spogliatoio) ed affidare le operazioni di mercato a Benitez nei panni di manager con funzioni di direttore tecnico.

Fonte: Tuttosport