RKK – Telefonata a Sarri? ADL ha già un’idea per il prossimo tecnico. Coinvolto anche Benitez

Il giornalista Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della società, ha parlato della presunta telefonata del presidente Aurelio De Laurentiis a Maurizio Sarri. Inoltre, pare che il patron azzurro abbia già le idee chiare per il prossimo anno. Vincenzo Italiano, attuale tecnico dello Spezia, come allenatore, e Rafael Benitez, al momento libero, come direttore dell’area tecnica.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Contatti Sarri-De Laurentiis? Non ho conferme. Fonti autorevoli mi parlano di Vincenzo Italiano come allenatore e Rafael Benitez in veste di direttore dell’area tecnica”.