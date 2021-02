Repubblica: “Osimhen è in cerca della forma migliore: ora il suo è un ruolo part time”

Victor Osimhen è rimasto fuori dal campo per troppo tempo, ora è in cerca della condizione migliore. L’edizione di Repubblica scrive a riguardo:

“Victor deve ritrovare la forma migliore, lo spazio che potrebbe ritagliarsi al momento è nella ripresa. L’unica ricetta per restituirgli la condizione è questo ruolo “part time”. Inoltre Osimhen a Castel Volturno sta facendo anche lavori extra proprio per recuperare quanto prima quello smalto perso causa i tre mesi di inattività per l’infortunio alla spalla”.