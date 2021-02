Eljif Elmas aveva bisogno di fiducia e di capire quale fosse la sua posizione in campo, il cambio modulo ha esaltato le sue caratteristiche. In una settimana ha segnato due reti e sembra non aver intenzione di fermarsi. Il macedone potrebbe partire di nuovo titolare, domani, contro l’Atalanta in Coppa Italia. Lo riferisce l’edizione odierna de La Repubblica.