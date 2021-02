Modugno sul Napoli: “Non è la prima volta che ci sono momenti di tensione, ma c’è un paradosso”

Nel corso della trasmissione “Goal Show” su Piùenne, il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato del Napoli e del momento che sta attraversando.

“Ho vissuto la quotidianità di tutti gli allenatori avuti da De Laurentiis e non è la prima volta che ci sono momenti di tensione. Quando ci sono stati buoni risultati, ci sono sempre state situazioni molto simili a queste con lo spogliatoio che ha ritenuto opportuno compattarsi con l’allenatore. Non è la prima volta che tra il presidente e l’allenatore ci sono certe frizioni, ma si è sempre andato avanti per il bene comune. Contro il Parma c’è stata la dimostrazione: c’è stata la reazione caratteriale che doveva avere il Napoli e tutti hanno abbracciato Gattuso. De Laurentiis penso si faccia due domande”.