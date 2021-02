Milik si ritrova nella bufera Marsiglia: Villas-Boas si dimette

L’ex calciatore del Napoli, Arek Milik, è appena passato al Marsiglia e ha trovato un clima disastroso. Dopo le minacce ricevute nel proprio campo di allenamento dai tifosi, la situazione oggi è ancora peggiorata. Il tecnico dei francesi, Andrè Villas-Boas ha deciso di dimettersi e lo ha fatto pubblicamente, in conferenza stampa prima della gara contro il Lens. Queste le sue parole:

“Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d’accordo con la politica sportiva. Non voglio niente dall’OM. Non voglio i soldi. Ntcham, ad esempio, è un giocatore a cui avevo detto di no. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie“.