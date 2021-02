Malcuit: “Sto meglio fisicamente, darò il massimo per la Fiorentina”

L’ex terzino destro del Napoli, Kevin Malcuit, è appena passato in prestito alla Fiorentina dopo aver giocato solo 34 minuti quest’anno e oggi ha parlato in conferenza stampa per la sua presentazione. Queste le sue parole:

“Devo dire che ho passato due anni ottimi a Napoli, anche se con l’ultimo allenatore ho giocato meno forse anche per problemi fisici. Essere a Firenze è una bella esperienza, mi permetterà di recuperare il tempo perso. I miei obiettivi sono semplici: voglio tornare a giocare al 100% e recuperare il ritardo che ho accumulato. Sono certo che a Firenze riuscirò a recuperare la mia prestanza fisica. Il mio ruolo? Sono a completa disposizione del mister, posso giocare in qualsiasi posizione della fascia destra. Questo è stato un mercato strano, sapevo che la Fiorentina mi seguiva ma non c’erano stati contatti diretti. Appena mi è arrivata l’offerta non ci ho messo un minuto a scegliere, sono orgoglioso di vestire questa maglia. Prandelli? Ci avevo parlato anche prima del mio arrivo e mi è piaciuto subito, mi ha subito detto di avere fiducia in me e vuole che io giochi al 100% nella fascia di mia competenza. Io non aspettavo altro, tutti i giocatori sperano di sentirsi dire cose di questo tipo. Voglio concentrarmi sul presente e fare una buona stagione. È stato un anno difficile e quando si parla della rottura del legamento crociato è complicato tornare al 100%. Sono però ottimista e ho lavorato molto anche dal punto di vista mentale, mi sento meglio. L’atmosfera è buona, il gruppo è ottimo e sono stato accolto bene. Vogliamo fare la seconda parte della stagione migliore della prima. Callejon mi ha detto cose molto positive. Sono tre anni che sono qui, conosco la Serie A e questo è un punto a favore. Quando si lavora con grandi allenatori si migliora sempre e sento di averlo fatto“.