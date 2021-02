“Tutti hanno capito che il rinnovo non ci sarà e che nella prossima stagione il presidente rivoluzionerà il settore tecnico, col direttore sportivo Cristiano Giuntoli che sta per essere a sua volta messo alla porta. Ma la strategia del numero uno azzurro rischia di trasformarsi in un boomerang, perché il caos si è abbattuto sul Napoli nel momento cruciale della stagione e con la squadra in lizza su tutti i fronti”.

Così Repubblica ha commentato questa mattina il futuro del direttore sportivo azzurro, ormai sempre più lontano da Napoli.