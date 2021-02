Gasperini carica: “Vogliamo riscattare il 4-1 e raggiungere la finale!”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale della Dea alla vigilia del match contro il Napoli, valido per la semifinale di Coppa Italia. Ecco quanto si legge dal sito ufficiale:

“Ci aspetta una partita di grande valore, ci giochiamo la semifinale in due tempi, prima a Napoli e poi settimana prossima a Bergamo: andare avanti sarebbe un traguardo molto importante. In questo momento tutta l’attenzione è sulla Coppa Italia, in campionato ci sono ancora diciotto partite che sono veramente tante”.

“La sconfitta in campionato? Sicuramente mi aspetto un altro tipo di Atalanta perché quella fu una delle partite più difficili e brutte da parte nostra. Giochiamo contro una squadra indubbiamente forte, questo lo sappiamo e quindi dobbiamo arrivare bene a questo appuntamento”.