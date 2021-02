Come riferito da Sky Sport, Edin Dzeko e Paulo Fonseca potrebbero essere vicini alla tregua. L’attaccante bosniaco ha, infatti, ripreso ad allenarsi in gruppo con i giallorossi dopo più di due settimane che faceva allenamenti individuali e non è da escludere un suo impiego a partire già dalla prossima partita di Serie A contro la Juventus a Torino, in programma Sabato alle ore 18.