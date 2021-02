L’ex medico del Napoli, Alfonso De Nicola, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo dell’infortunio di Dries Mertens.

Di seguito le sue parole:

“Mertens non ha fatto tutto ciò che doveva fare, bisogna approcciarsi alla riabilitazione in modo serio, assumendo un atteggiamento da atleta vero. Non puoi presentarti così ad una partita, probabilmente sarà entrato perché ne avevano bisogno. Per lui sono necessarie di tecniche riabilitative specifiche”.