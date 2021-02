De Laurentiis-Gattuso, svelato un retroscena sulla loro situazione

Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato uno dei motivi che ci sono dietro la delusione di Gennaro Gattuso nei confronti di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, durante il ritiro prima della gara contro lo Spezia, è sceso in campo per parlare con la squadra, ma il tecnico calabrese si aspettava un confronto anche con lui, mentre i due hanno parlato molto poco. Il presidente azzurro, infatti, ha preferito parlare con i calciatori utilizzando il bastone e la carota. L’allenatore, allora, ha detto ciò che avrebbe voluto dirgli, ma lo ha fatto pubblicamente e ADL non ha gradito, ma ha preferito non alimentare polemiche.