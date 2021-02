CdS – Gaetano, gol spettacolare col Cittadella! Tra “le ossa in B” e il futuro: le intenzioni del Napoli

Le ossa in B le hanno fatte tutti, lo sa bene Lorenzo Insigne che, prima di vestire l’azzurro Napoli, è cresciuto nella serie cadetta tra Foggia e Pescara, ed è quello che sta facendo anche Gianluca Gaetano. Il suo è un talento – di proprietà del Napoli – che sta sbocciando. La società azzurra lo tiene d’occhio da lontano, e intanto Gianluca continua a stupire con le sue giocate. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport descrive il suo gol al Cittadella e scrive riguardo le intenzioni del Napoli sul futuro del giocatore:

“L’ha fatto stupendo perché con quei piedi sarebbe uno spreco accontentarsi di un semplice gol. La perla al Cittadella è un gesto che appartiene al talento di Gianluca Gaetano, il trequartista della Cremonese di Pecchia che il Napoli sta seguendo, da lontano, con l’ intenzione di riportarlo a casa, il prossimo anno. Gaetano è tornato al gol domenica, ha sbloccato la trasferta di Cittadella con una rete stupenda: ha ricevuto palla dal limite, l’ha spostata sul mancino e ha concluso con potenza e precisione sul secondo palo.

Quarto gol stagionale per il calciatore classe 2000 (in 943 minuti) che quest’anno, complici le difficoltà della squadra, si è acceso solo a tratti. Quando l’ha fatto (come in Coppa Italia, doppietta all’ Arezzo) è stato difficile non apprezzarne il talento, la tecnica nello stretto, la precisione nel tiro con entrambi i piedi, la visione di gioco e quella propensione alla fantasia che aveva colpito Ancelotti.

Gaetano, sette gol in 33 presenze da quando è alla Cremonese, completerà la stagione in biancorosso e in estate tornerà alla base. Il Napoli, dopo il ritiro, potrebbe decidere di tenerlo. Entrato nel settore giovanile all’età di 11 anni (assieme al fratello Felice), ha brillato in tutte le categorie, della Primavera è stato leader e capitano (primo contratto da professionista firmato nel 2016), ha segnato gol splendidi e con Ancelotti, nel 2019, ha vissuto la tripla emozione dell’esordio in prima squadra (il 13 gennaio col Sassuolo in Coppa Italia), in Serie A (il 12 maggio sul campo della Spal) e in Champions League (il 10 dicembre contro il Genk)”.