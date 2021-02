CdS – Coppa Italia, sarà ancora Napoli VS Zapata: i numeri del colombiano post azzurro

Il Napoli, in semifinale di Coppa Italia, affronterà per l’ennesima volta un ex andato via troppo presto: Duvan Zapata. Col senno di poi è facile a dirlo, ma i numeri con l’Atalanta parlano di un Duvan straordinario. Il colombiano dopo aver lasciato l’ombra del Vesuvio, passando per Udine e Genova (sponda blucerchiata), ha trovato la sua dimensione ideale a Bergamo insieme a quel mago di Gasperini. Un talento sbocciato lentamente. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive un focus su di lui e allerta il Napoli:

“Duvan approdò in azzurro sul colpo di gong del mercato 2013 (per 7,5 milioni) ma non riuscì mai ad aggirare l’ingombrante figura d’un Higuain, al tempo (ancora) vera macchina da guerra. Spezzoni di match, tante panchine, 15 reti azzurre con retrogusto amaro (ma la soddisfazione d’un eurogol al Marsiglia in Champions) e poi, con l’avvento di Maurizio Sarri, nemmeno preso in considerazione, ma utilizzato come pedina di scambio per raggiungere Allan all’Udinese. In Friuli (in prestito, 2015/17) fu ancora andamento piuttosto lento nel biennio condito da 19 gol in 65 presenze, prima della Samp (2017/18), che lo acquistò per 21 milioni, ma che non credette in lui sino in fondo, pur avendone assaporato le qualità. Tanto che a catapultarsi sul colombiano fu l’ Atalanta (luglio 2018), assicurandoselo per un totale di 26 milioni fra prestito e riscatto. Con la Dea (e Gasp) vera e propria deflagrazione: 58 gol (terzo di sempre dopo Doni e Gomez) e 24 assist in 108 presenze, ed un valore lievitato sino a lambire i 50 milioni, oltre a 2 gol al Napoli in nerazzurro nella stagione 2018/19. Occhio Napoli”.