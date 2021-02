CdS – Ad ADL non sono piaciute le parole di Gattuso: il perché del silenzio del patron del Napoli

A De Laurentiis non è piaciuta l’ultima uscita di Gennaro Gattuso. Il patron azzurro ha preferito non commentare per un semplice motivo: non è il momento di rompere lo status quo e prendere decisioni immediate per via del fitto calendario che aspetta il Napoli. Si andrà avanti con Rino fino al termine della stagione, ovviamente salvo nuove sconfitte poco gradite. Fondamentali le prossime partite, a partire dalla semifinale di Coppa Italia di domani contro l’Atalanta. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.