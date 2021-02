L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della partita contro il Napoli, semifinale di Coppa Italia.

“Napoli? Squadra molto forte, lo stanno dimostrando. Gattuso? Per Rino la mia stima è massima. Io non so l’esatta situazione interna ma so che in questi casi solo le vittorie aggiustano tutto. Noi, però, non siamo molto dell’idea”.