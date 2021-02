Tuttosport – Gattuso non darà le dimissioni, ADL davanti ad un bivio

Gennaro Gattuso è stato chiaro negli ultimi giorni e ha già detto reso noto che non si dimetterà.

Come riportato dall’edizione di Tuttosport, spetterà ad ADL ora decidere come comportarsi con il tecnico calabrese in un periodo non proprio tranquillo in casa Napoli. Al numero uno degli azzurri toccherà dunque iniziare a pensare cosa fare nelle prossime settimane; i prossimi esami saranno indicativi.

Prendere o lasciare, insomma. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane: la situazione è critica in casa Napoli e non bisogna sottovalutare alcun scenario in vista.