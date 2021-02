La SSC Napoli è lieta di annunciare che si è conclusa con grande seguito la settima asta stagionale che ha assegnato la: SSC Napoli Maglia Gara Special 2020/2021 indossata da Manolas durante la gara Inter-Napoli. Insieme all’oggetto è stato consegnato un certificato che ne attesta l’autenticità.

Il ricavato dell’asta in oggetto è stato destinato all’associazione no-profit Gladius Mater, che si occupa di promuovere convegni, seminari, conferenze, organizzare soggiorni, viaggi e manifestazioni a scopo culturale. L’associazione, inoltre, propone iniziative editoriali di interesse culturale, interventi umanitari, di assistenza e di beneficenza. Conferisce benemerenze, attestazioni di merito, premi, riconoscimenti, medaglie e qualsiasi altro tipo di distinzione oltre a promuovere e realizzare attività finalizzate alla diffusione della pratica sportiva.

Il progetto “SSC Napoli Charity” continua anche in questa stagione a promuovere aste online che avranno come beneficiari le onlus che operano in maniera efficace sul territorio, con un impatto positivo sulla comunità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.

La SSC Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay, perché entrambi condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere ai beneficiari il massimo del profitto possibile.

Il programma eBay Charity fornisce, quindi, la possibilità alle imprese, come la SSC Napoli, di devolvere in donazione liberale il 100% del ricavato delle vendite direttamente all’organizzazione no profit, con “0” costi amministrativi.

Le associazioni no profit che intendono partecipare al progetto possono iscriversi attraverso il seguente modulo online.

Tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno.

