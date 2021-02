Sportitalia, Parlato: “Atalanta? Non sarà una partita facile. Gattuso ha dei dubbi, ecco chi giocherà”

Il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo il match di Coppa Italia contro l’Atalanta.

“Atalanta? La partita non sarà sicuramente facile, l’Atalanta è pur sempre una delle più forti nonostante venga dal ko contro la Lazio. In questo momento, schierarsi pro o contro Gattuso non fa altro che danneggiare l’ambiente attorno alla squadra”.

“Del Napoli contro il Parma mi è piaciuta l’abilità nel cambiare tatticamente nel finale, ha gestito bene il match. Contro l’Atalanta giocherà chi sta meglio fisicamente, Gattuso sta lasciando fuori chi è più scarico”.