Santini: “AdL ha contattato un allenatore di grande spessore!”

Fabio Santini, giornalista esperto di calciomercato, ha conferito durante la trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold, della situazione riguardante Gattuso: “Vi do una notizia che susciterà molto clamore. Nella giornata di ieri, Aurelio De Laurentiis ha contattato un allenatore di grandissimo livello. Non vi dico di chi si tratta. Posso solo anticiparvi che guida una squadra che, al momento, si trova in una delle prime 4 posizioni di Serie A”.

“Gennaro Gattuso ha detto la verità. Non ha detto di sì a nessun’altra squadra. E vi posso assicurare che ha avuto proposte sia in Italia che all’estero. Il tecnico non si è presentato agli appuntamenti. Aurelio De Laurentiis, invece, ha contattato tantissimi allenatori in questi giorni. Posso dire che Gattuso si è comportato nella forma più corretta possibile”.