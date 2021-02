Repubblica – Prossimo periodo di gare no stop per il Napoli

Si apre nel mese di febbraio un periodo di gare fitto di impegni per gli azzurri.

Come riportato dall’edizione di Repubblica, il Napoli dovrà giocarsi bene le proprie carte in un periodo pienissimo di impegni: mercoledì 3 febbraio contro l’Atalanta, domenica 7 contro il Genoa, poi di nuovo gli orobici il 10 febbraio per il ritorno. La Juventus verrà a Napoli il 13 febbraio e il 21 febbraio gli azzurri si incontreranno di nuovo con la squadra di Bergamo per la terza volta in poche settimane.

Un calendario fitto di partite contro big e squadre insidiose, a partire dalla gara con il Genoa del prossimo weekend.