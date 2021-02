Pasqualin: “Gattuso è uno che non le manda a dire! È un uomo corretto e leale”

Claudio Pasqualin, avvocato e procuratore sportivo, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione in onda su Tmw Radio, dove ha parlato di Gennaro Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni:



“Non credo che le parole di Gattuso siano il preludio di un addio a giugno. Rino lavora professionalmente, ma le cose non le manda a dire. Esce spesso dalle convenzioni e dai canoni secondo cui andrebbero dette solo ovvietà e banalità, anche se parla col presidente. Corretto e leale, sa bene come sia sul filo dei risultati come tutti. Il momento è di dialettica molto accesa, senza dubbio, ma lui tira dritto e finché i risultati gli daranno ragione non si può discutere. Se poi le cose andranno male, anche lui finirà in discussione”.