Christian Maggio ha da poco rescisso il contratto con il Benevento. L’ex terzino del Napoli, autore di 10 stagioni con la maglia azzurra, è una bandiera di questa squadra, esempio di professionalità e attaccamento alla maglia. Ha anche disputato 34 presenze con la maglia della nazionale. La nuova chiamata per lui è arrivata dal Lecce, con il quale ha firmato per 6 mesi, con opzione per l’anno seguente. Di seguito, il comunicato della società pugliese