Montervino: “Alcune situazioni andavano gestite meglio! Su Gattuso…”

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, nel corso de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, ha parlato di alcuni temi riguardanti il Napoli: “Alcune situazioni potevano essere gestite meglio, vedi Milik. Se devo darlo via e con tutti questi infortuni, io ci penso due volte. È possibile che non sia stato acquistato un terzino sinistro? Mi è sembrato che Rino Gattuso non abbia creato le condizioni per evitare di far commettere gli stessi errori ai giocatori. Se hai capito che la squadra compie sempre gli stessi sbagli, devi trovare un’alternativa”.

“Quando c’era il dualismo Politano-Lozano non ne traeva vantaggio nessuno dei due. Ora Lozano è il titolare e Politano ha compreso che quando entra deve ribaltare la partita. È un ragazzo serio e lo apprezzo molto perché sta capendo quali sono i suoi pregi e i suoi limiti. Elmas non può risolvere tutti i problemi a centrocampo”.