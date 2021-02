Marani: “C’è una cosa che dobbiamo dire su Gattuso”

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, ha parlato del caso Gattuso-De Laurentiis:

“Se punti su un allenatore devi tenerlo con te fino all’ultimo istante, senza metterlo in discussione. Il problema di De Laurentiis è che ama l’allenatore delle altre squadre. È una caratteristica ordinaria tra gli imprenditori, mi viene in mente Moratti qualche anno fa con l’Inter. Se hai un allenatore con te tutti i giorni tendi a vedere più i difetti che i pregi. Quel che dice Gattuso noi lo sapevamo già. Quel che conta sta oltre la facciata, e sta a dire che De Laurentiis mette in difficoltà l’allenatore”.