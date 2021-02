Maradona Jr: “Il Napoli ha bisogno di un terzino. Su Ghoulam…”

Diego Armando Maradona Junior, figlio dell’ex Pibe de Oro, ha parlato a Ne parliamo il lunedì, programma in onda sulla emittente Canale 8 del calciatore Faouzi Ghoulam: “Io non riesco a capacitarmi della situazione di Ghoulam. Quando ha avuto modo di giocare, non ha mai convinto appieno. Penso che il Napoli abbia bisogno di un altro giocatore in quella posizione oltre al titolare Mario Rui. Però il mercato è appena finito”.

“Io ho avuto modo di osservare la preparazione di Faouzi Ghoulam a Castel di Sangro. Ragazzi, credetemi: faceva degli esercizi assurdi. Ha una forza fisica spaventosa. Io non arriverei mai a quei livelli. Come è possibile che non sia pronto?”.