Laudisa: “Gattuso potrebbe restare! Non è detto che vada via”.

Carlo Laudisa, giornalista per La Gazzetta dello Sport, alla trasmissione Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, ha commentato le parole del tecnico Gennaro Gattuso: “La posizione del mister non è delle più semplici da affrontare. Nonostante tutto non escludo un colpo di scena. Può succedere qualsiasi cosa”.

“Gennaro Gattuso, a sorpresa, potrebbe rinnovare il suo contratto. Aurelio De Laurentiis è in attesa. Sta attendendo i risultati della squadra. Se Rino dovesse fare bene, il presidente potrebbe proporgli il rinnovo del contratto. Rispetto i colleghi che raccontano altre versioni, ma io non credo che l’allenatore sia sul punto di lasciare la squadra. Non credo ad una separazione tra Gattuso e De Laurentiis, almeno non nell’immediato”.