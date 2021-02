La moviola del CdS: “Brugman in fuorigioco, rischio Koulibaly”

Direzione pulita ma non brillante dell’arbitro La Penna in Napoli–Parma. E’ questo il commento dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport sull’arbitraggio della sfida disputata al Diego Armando Maradona. Pochi errori, giuste tutte le ammonizioni ma ne manca una a Bakayoko. Il direttore di gara non è sembrato sereno ma ha fischiato in maniera uniforme. Koulibaly ha rischiato molto nell’intervento su Cornelius all’interno dell’area di rigore. Il senegalese ha usato tutta la sua esperienza ma il contatto è al limite. Giusto invece annullare per fuorigioco il gol di Brugman.