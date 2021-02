KKN – De Maggio: “Due le motivazioni del silenzio di ADL dopo le parole di Gattuso…”

Valter De Maggio, durante la trasmissione Radio Goal in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso alcune dichiarazioni dopo le parole di Gattuso nel post-partita di Napoli-Parma:

“Il tecnico, a detta sua, è rimasto molto deluso dalle critiche ricevute e dalle voci sul possibile cambio di allenatore in corso d’opera. La speranza è di vedere accantonare le diatribe tra allenatori e società e parlare delle partite: al Napoli attende un febbraio infernale e gli animi devono obbligatoriamente rimanere distesi. Il motivo del silenzio di ADL? È semplice, ha rincuorato la squadra quando serviva, raggiungendola in ritiro sia ieri che settimana scorsa pre-Spezia e soprattutto con un tweet ha fatto capire che Gattuso, al momento, non si muove”.