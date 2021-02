La Juventus ha ufficialmente ceduto Sami Khedira. Il centrocampista indosserà la maglia dell’Herta Berlino. Il tedesco ha già rilasciato alcune dichiarazioni:

“Ha fatto di tutto per prendermi e mi dà la chance di tornare in Bundesliga. Gli sono grato e non vedo l’ora di tornare in campo. Sto bene fisicamente, vorrei aiutare la squadra con l’esperienza acquisita in questi anni e portare tanti successi alla squadra”.