Il Mattino – Una vittoria che vale doppio, tutti pronti ad abbracciare Ringhio

E’ una vittoria importantissima quella contro il Parma per riprendere il cammino in campionato.

Come ha riportato l’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri non potevano sbagliare in vista della gara di Coppa; Gattuso ripropone il 4-3-3 già visto contro lo Spezia e conferma a centrocampo Elmas e Demme in un grande momento di forma. Il goal del 2-0 di Politano e l’abbraccio conseguente a Gattuso dimostrano la compattezza attorno al tecnico calabrese.

Si spera che questa possa essere la strada maestra per continuare a fare bene e a non buttare più punti contro squadre sottovalutare o affrontate con scarsa concentrazione. E’ iniziato il girone di ritorno e non sono più concessi sbagli di vario genere.