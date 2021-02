Gazzetta – Gattuso non le manda a dire, sa come affrontare i problemi

Rino Gattuso non ha mai avuto un carattere diplomatico e la sua schiettezza lo porta ad essere sempre sincero.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è un tratto caratteristico della sua indole oramai; il tecnico calabrese sa bene che per affrontare i problemi bisogna parlarne faccia a faccia. ADL è vicino alla squadra in questo momento difficile e ieri è anche arrivato in ritiro dopo ha mostrato fiducia nei calciatori stessi.

Due personalità che dovranno trovare un punto in comune, insomma, per andare avanti almeno fino a fine stagione e non creare mancanza di serenità attorno all’ambiente.