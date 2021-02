Come riportato da Tuttomercatoweb, il terzino destro ex Napoli Christian Maggio ha trovato un accordo con la sua nuova squadra, dopo aver rotto e rescisso il contratto con il Benevento.

Il classe ’82 ha infatti raggiunto un accordo con il Lecce: per lui contratto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A.